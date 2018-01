दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी को फटकारा, अब सोमवार होगी सुनवाई

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को एक के एक लगातार झटके लग रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची आप को वहां से भी फटकार मिली है। कोर्ट ने कहा कि आप वक्त रहते चुनाव आयोग क्यों नहीं गए, इतना ही नहीं आपने नोटिस का जवाब तक देना ठीक नहीं समझा।



अबतक कहां थे आप, हम कुछ नहीं कर सकते

हाईकोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई वाली पीठ ने आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब बुलाने के बाद भी आप आयोग नहीं पहुंचे तो अब चुनाव आयोग इस मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में हम आपकी फौरी तौर पर कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।

#UPDATE Delhi High Court to hear the matter on Monday