दिल्ली फतह की तैयारी में भाजपा, राज्य कार्य समिति बैठक के उद्घाटन सत्र में पहुंचे जेपी नड्डा और मनोज तिवारी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2019 ) में मिली भारी सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) अब देश की राजधानी दिल्ली ( delhi ) को फतह करने की तैयारी में जुट गई है। यह वजह है कि भाजपा आलाकमान का पूरा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Election ) पर आकर टिक गया है। इसी क्रम में भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ( BJP Working President JP Nadda ) ने शनिवार को डॉक्टर आंबेडकर सभागार में बैठक का औपचारिक उद्धाटन किया।

Delhi: BJP Working President JP Nadda, former Union Minister Vijay Goel & Delhi BJP Chief Manoj Tiwari at the inaugural session of the State Working Committee. pic.twitter.com/4Q9Fn4Q7TY