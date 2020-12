Delhi Legislative Assembly : आप विधायक ने फाड़ी कृषि कानूनों की कॉपी, कहा - मैं काले कानून को नहीं मानता

नई दिल्ली। राज्यों की विधानसभाओं में सत्र के दौरान विधायकों के आचरण को लेकर एक से बढ़कर एक अशोभनीय घटनाओं का सिलसिला जारी है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस के विधायकों ने सदन में उपाध्यक्ष को जबरन उनकी सीट से उठा दिया और विधायी कार्य से रोक दिया था, जिसे कर्नाटक विधानसभा के इतिहास से सबसे खराब काला दिना माना जा रहा है।

आज किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने केंद्रीय कृषि कानूनों की नकल को फाड़ दिया। उन्होंने कॉपी को फाड़ते हुए कहा कि मैंने इन काले कानूनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जो किसानों के खिलाफ हैं।

