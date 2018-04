नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उप राज्यपाल के बीच विवाद की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कभी हितों के टकराव को लेकर विवाद तो कभी योजनाओं को लेकर। इसबार एलजी ने दिल्ली सरकार की वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना पर आपत्ति जताई है, जिसे लेकर केजरीवाल हमलावर हो गए हैं।

'सरकार की हर योजना में बाधा डाल रहे एलजी'

दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार की 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत हर साल 77,000 लोगों को मुफ्त तीर्थयात्रा पर ले जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिए बैजल की मंजूरी की जरूरत है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि उपराज्यपाल व्यावहारिक तौर पर दिल्ली सरकार की हर योजना-परियोजना में बाधा डाल रहे हैं। हम इस तरह से कैसे सरकार चला सकते हैं।

I feel v v sad that LG is practically obstructing every scheme and every project of Del Govt. How do we run govt like this?



My appeal to BJP - Don’t obstruct our work. I challenge ur govts in other states to compete wid us in work https://t.co/Nc9NXlRvAN