दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने लगाई बड़ी सेंध, राम सिंह समेत कई नेता AAP में शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Vidhan Sabha Chunav ) की सरगर्मी चरम पर है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दल-बदल और अवसरवादी की राजनीति भी चरम पर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने बड़ी सेंध लगाते हुए कई नेताओं को अपने पाले में शामिल कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को आम आदमी पार्टी ( AAP ) में चार नेता शामिल हुए हैं। आप में शामिल होने वालों में बदरपुर के पूर्व विधायक राम सिंह ( Ram Singh ), कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ( Mahabal Mishra ) के बेटे विनय मिश्रा, जय भगवान और दीपू चौधारी शामिल हैं। इन चारों नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

Delhi: Former Badarpur MLA Ram Singh, Vinay Mishra, son of former Congress MP Mahabal Mishra; Jai Bhagwan and Deepu Chaudhary join Aam Aadmi Party (AAP) pic.twitter.com/XMaRyZkY4Y