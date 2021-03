दिल्ली एमसीडी उपचुनाव : सभी 5 सीटों पर मतगणना जारी, AAP और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव की पांचों सीटों पर सुबह आठ बजे से मतगणना का काम जारी है। एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती रोहिणी, शालीमार बाग उत्तर, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर में जारी है। इन उपचुनावों को 2022 की शुरुआत में होने वाले तीनों नगर निगमों के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ( Aam Admi Party ) और बीजेपी के बीच कांटें की टक्कर है।

