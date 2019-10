आप की पूर्व विधायक अलका लांबा ने थामा कांग्रेस दामन, पीसी चाको ने दिलाई सदस्यता

नई दिल्ली। चांदनी चौक की पूर्व विधायक अलका लांबा ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की।

दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने लांबा का पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। अलका ने करीब एक माह पहले आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ दी थी।

अलका ने शुक्रवार सुबह कहा था कि वह शुक्रवार को पार्टी में शामिल होंगी। हालांकि, बाद में उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से अब वह शनिवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता लेंगी।

Delhi: Alka Lamba, MLA from Chandni Chowk joins Congress in presence of party leader, PC Chacko. pic.twitter.com/prlC5InsF3