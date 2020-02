दिल्लीः नड्डा और शाह करेंगें डोर टू डोर कैंपेन, स्टार प्रचारकों का जनसभाओं पर जोर

नई दिल्ली| रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) 20 से ज्यादा स्टार प्रचारक पार्टी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ( Home minister Amit Shah and JP Nadda ) डोर टू डोर कैंपेन ( Door to Door Campaign ) करेंगे। कई राज्यों के सीएम और पूर्व सीएम के अलावा कई केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह दिल्ली के कैंट इलाके में डोर टू डोर कैंपेन करेगें तो जेपी नड्डा चिराग दिल्ली में अभियान चलाएंगे।

जेपी नड्डा आज दिल्ली के संगम विहार और अंबेडकर नगर में चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बुराड़ी,तिलकनगर और राजौरी गार्डन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली कैंट और करोल बाग में चुनावी सभाओं में शिरकत करेंगे।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी नजफगढ़, मटियाला, उत्तमनगर, विकासपुरी और पालम में नुक्कड़ सभाएं करेगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जंगपुरा और नई दिल्ली, स्मृति ईरानी दिल्ली के रोहिणी, महरौली, आरके पुरम, कस्तुरबा नगर और ग्रेटर कैलाश में भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री आज चुनावी कैंपेन में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे, जिसमें हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली के मटियाला, विकासपुरी, रिठाला, मोती नगर और पटपड़गंज में सभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ओखला, बदरपुर और तुगलकाबाद में जनसभा करेंगे।

इसके अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बवाना और रिठाला तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत किराड़ी, नांगलोई, शकूरबस्ती, विकासपुरी, मंगोलपुरी में सभा करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेन्द्र फडणवीस दिल्ली के मोतीनगर, गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, रोहतास नगर और विश्वास नगर में, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पटेल नगर और पालम में मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के आरके पुरम में जनसभाओं को संबोधित करेगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का विकासपुरी और बल्लीमारान में और केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी का छतरपुर, राजेन्द्र नगर और बवाना में सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है।