दिल्ली पुलिस ने रोका आतंकी हमला, आईईडी के साथ तीन खतरनाक गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और इसने एक बड़े आतंकी हमले का बचाव कर लिया। दिल्ली पुलिस ने कथितरूप से इस्लामिक स्टेट (ISIS) का समर्थन करने वाले समूह के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से आईईडी बरामद की है।

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया, "आईईडी के साथ धरे गए तीनों के नाम इस्लाम, रंजीत अली और जमाल हैं। पुलिस ने इन्हें असम के गोलपारा से गिरफ्तार किया है।"

DCP Pramod Kushwaha, delhi Police Special Cell: It looks like it was a self-radicalised group, detailed interrogation will reveal further links. https://t.co/PCl4U2jfX4