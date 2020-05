राजघाट पर धरना दे रहे यशवंत सिन्हा पुलिस हिरासत में, प्रवासी मजदूरों के लिए कर रहे थे ये मांग

नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) की वजह से प्रवासी मजदूरों ( Migrant Workers ) की एक बड़ी आबादी पलायन के लिए मजबूर हो चुकी है। लोग जैसे-तैसे कर अपने घर पहुंच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में वो अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने की मांग को लेकर ही पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा सोमवार को धरने पर बैठ गए थे। अब खबर है कि दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।

राजघाट पर धरना दे रहे थे यशवंत सिन्हा

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, "दिल्ली पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया है"। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा राजघाट पर प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने में मदद के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे।

We have just been arrested by the Delhi Police.