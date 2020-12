दिल्ली पुलिस ने आप नेता राघव चड्ढा को नहीं दी इस बात की इजाजत, विधायक ऋतुराज गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर भारतीय जानता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद से आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने आप नेता को इस बात की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।

Delhi Police reject AAP leader Raghav Chadha's request for permission to hold 'peaceful demonstration outside residence of Union Home Minister today' against alleged misappropriation of funds by NDMC; says, "Any type of gathering is not allowed outside the residence of Home Min." pic.twitter.com/LuKvWO2zI6