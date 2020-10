Delhi : सत्येंद्र जैन ने की तीनों नगर निगमों के मेयर से बात, धरना समाप्त

नई दिल्ली। दिल्ली के नगर निगमों ( MCD ) के कर्मचारियों का वेतन भुगतान न होने के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे तीनों निगमों के मेयरों से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ( Satyendra Jain ) ने सोमवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जैन की तीनों निगमों के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस मुद्दे का समाधान निकालने का भरोसा दिया है।

Delhi: Mayors of all the three municipal corporations end their day-long protest after meeting with Delhi Health Minister Satyendar Jain



The 3 mayors were protesting outside the CM residence over the non-payment of salaries of the employees of the municipal corporation pic.twitter.com/u5C9tpFdNN