नई दिल्ली। दिल्ली में सीलिंग मुद्दे लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और आप की ओर से इस मामले को लेकर हर रोज कड़वी बयानबाजी और प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहती है। शायद इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे एक अवसर की तरह लिया और कहा कि कांग्रेस संसद में इस मुद्दे उठाए, हम साथ हैं।

आप-बीजेपी मिली हुई है: राहुल

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप का नाटक बंद करो। भाजपा-आप की मिलीभगत और फर्जी लड़ाई में व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। दोनों पार्टियों को राजनीतिक रोटी सेंकने के बजाए इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए।

संसद में मामला उठाइए हम साथ: आप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सीलिंग के मुद्दे को संसद के चालू सत्र में उठाने का आग्रह किया है। केजरीवाल ने राहुल गांधी के एक पोस्ट को रिट्वीट कर यह आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपसे (राहुल गांधी) संसद के चालू सत्र में सीलिंग के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाने का आग्रह करता हूं और साथ ही सीलिंग को बंद करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सभी आवश्यक कदम उठाने का दबाव बनाने का भी आग्रह करता हूं। आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी प्रयास का समर्थन करेगी।

I urge u to kindly raise sealing issue strongly in current session of Parliament and force BJP to take all steps necessary to stop sealing n open sealed shops. AAP will support any such effort https://t.co/Q9IS5QO1gU