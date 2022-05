कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के टिकट से जाएंगे राज्यसभा, बताई कांग्रेस छोड़ने की वजह

कांग्रेस को एक और बड़ा झटक लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को खुलासा किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है।

कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के एक और दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। खुद कपिल सिब्बल ने बताया कि, उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। उन्होंने कहा कि, 'मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।' बता दें कि इसी महीने कांग्रेस चिंतन शिविर की शुरुआत के साथ ही पार्टी के एक और बड़े चेहरे रहे सुनील जाखड़ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। एक तरफ कांग्रेस मजबूती से वापसी की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के अनुभवी नेता मतभेदों के चलते पार्टी से किनारा कर रहे हैं।

Delhi Senior Leader Kapil Sibal Resigns From Congress Will Go to Rajya Sabha on SP Ticket