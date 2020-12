डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान - किसानों को MSP दिलाने में असमर्थ रहा तो इस्तीफा दे दूंगा

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर जारी तनातनी के बीच जननायक जनता पार्टी के नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। हमारी पार्टी इस बात को सुनिश्चित करेगी।

Our party's national president already made it clear MSP must be assured to farmers. The written proposals given by Central govt yesterday included MSPs. I'll work to secure MSP to farmers as long as I'm Dy CM. I will resign when I'm unable: JJP leader Dushyant Chautala(10.12.20) pic.twitter.com/vjFVpu3niF