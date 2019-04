रफाल पर बवाल, शरद पवार के पर्रिकर पर वार के बाद फडणवीस का पलटवार

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को लेकर शरद पवार के बड़े बयान के बाद सियासत फिर गर्मा गई है। पवार के बयान पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस पर्रिकर पर बयान को लेकर शरद पवार पर हमला बोला। उन्होंन कहा कि किसी के निधन के बाद उसको लेकर ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जिसका वे जवाब नहीं दे सकते हैं।



फडणवीस ने पर्रिकर की तारीफ करते हुए कहा कि पर्रिकर ने तो अपनी मौत के 8 दिन पहले भी दो चुनावी रैलियां में हिस्सा लेने की बात कही थी। पर्रिकर का मानना था कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री उन्होंने अब तक नहीं देखा।

