देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर कसा तंज, इनके सभी 'भाषण काल्पनिक'

नई दिल्ली। गर्मी के मौसम में चुनाव के चलते सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण अब दहलीज पर है उससे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ताजा मामला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस का है। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गुजरात में आयोजित एक जनसभा में फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला बोला...उन्होंने कहा कि राहुल कहते हैं गरीबी हटाओ यह उनके पिता और दादी पहले ही कह चुकी है।

Maha CM in Guj: Rahul Gandhi says 'Garibi Hatao'. It was said by his father&grandmother. TV serials begin with the disclaimer 'All characters in this story are imaginary'. In few days, TV channels will also show disclaimer 'Yeh bhashan kalpanik hai' before Rahul Gandhi's speeches pic.twitter.com/p3SBR76hxv