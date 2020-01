फडणवीस का सीएम को पत्र, विज्ञापनों में पीएम की फोटो ना होना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति ( Maharashtra Politics ) में लगातार उठा पटक का दौर चल रहा है। लंबे संघर्ष के बाद सरकार बनाने में कामयाब रही शिवसेना ( Shivsena ) ने एक बार फिर बीजेपी ( BJP ) को बड़ा झटका दिया है। शिवेसना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Udhav Thakrey ) ने तमाम सरकार विज्ञापनों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra modi ) की तस्वीर हटा दी है।

पोस्टरों से में पीएम मोदी की तस्वीर को हटाने का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को लेकर महाविकास अघाटी सरकार को जमकर घेरा है।

Former CM & Leader of Opposition Devendra Fadnavis has written to CM Uddhav Thackeray, demanding inclusion of photos of Prime Minister Modi in state government's advertisements. Letter states "not including his photographs is in violation of Supreme Court's order". #Maharashtra pic.twitter.com/v4lB72dYlX