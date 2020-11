देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर लगाया हिंदुत्व को छोड़ने का आरोप, कहा - अब वो गुपकार के साथ हैं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर अपनी विचारधारा को छोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व नहीं बदला है लेकिन शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। सावरकर पर उनके सहयोगियों ने जो कहा उसे वे कैसे भूल सकते हैं। अब शिवसेना कांग्रेस के साथ है जो गुपकार घोषणा को समर्थन करती है। यानि देशविरोधी तत्वों का साथ देती है। साथ ही चीन की सहायता से अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करती है।

Our Hindutva hasn't changed. Shiv Sena has left Hindutva. How can they forget what their allies said on Savarkar? They're with Congress which backs Gupkar Declaration, that talks of restoring Article 370 with China's aid: Devendra Fadnavis, former Maharashtra CM & BJP leader pic.twitter.com/rykp72VMMs