इस्तीफे के बाद फडणवीस का बड़ा ऐलान, बोले- सही समय पर दूंगा जवाब

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जिस तेजी के साथ सियासी समीकरण बदले उसने सबको हैरत में डाल दिया। शनिवार से लेकर मंगलवार तक मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच रहा है। लेकिन, मंगलवार शाम तक सबकुछ फाइनल हो गया और देवेन्द्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं, अब गुरुवार शाम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन, इस पूरे घटनाक्रम पर जमकर बयानबाजी हो रही है। सब एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच इस्तीफा देने के बाद पहली बार देवेन्द्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है।

दरअसल, देवेन्द्र फडणवीस ने NCP नेता अजित पवार के साथ मिलकर शनिवार को महाराष्ट्र सरकार बना ली। लेकिन, मंगलवार तक दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले देवेन्द्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अजित पवार को टारगेट किया। लेकिन, बुधवार को फडणवीस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सही समय पर जवाब दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि अजित पवार के साथ सरकार बनान क्या एक गलती थी? इस पर फडणवीस ने कहा कि जब सही समय आएगा, तब वह इसपर जवाब देंगे। हालांकि, उन्होंने ज्यादा नहीं कुछ कहा लेकिन अपनी मंशा साफ कर दी।

Devendra Fadnavis on if it was a mistake to ally with Ajit Pawar: I will say the right thing at the right time, don't worry. pic.twitter.com/NSpq0tU2iO