फडणवीस ने शिवसेना के 50-50 फॉर्मूले को किया खारिज, कहा- मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा

मुंबई। हरियाणा और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां अभी भी खड़ी हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी की मदद से सरकार बना ली है, लेकिन महाराष्ट्र में पेंच अभी भी फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का रास्ता अभी तक तय नहीं हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान देकर फिर से सभी को चौंका दिया है। दरअसल, फडणवीस ने शिवसेना की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें 2.5-2.5 साल का सीएम बनने की बात हो रही थी।

#Maharashtra CM Devendra Fadnavis: Shiv Sena has not made any demand yet. If they make a demand, we will decide on merit.

फडणवीस ने शिवसेना को दिया जोर का झटका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना और भाजपा के बीच कोई 50-50 के फॉर्मूले पर बात नहीं हुई थी। फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना की मांगों पर मेरिट के आधार पर विचार हो रहा है, हमारे पास कोई प्लान B या C नहीं है, ये बात पक्की है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। फडणवीस ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास दस निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, जल्द ही ये संख्या 15 तक पहुंचेगी।

Maharashtra CM Devendra Fadnavis: We have support of 10 independent MLAs till now. We expect 5 more independent MLAs to support us.

शिवसेना 2.5 साल के लिए सीएम पद पर अड़ी

फडणवीस ने ये बयान देकर शिवसेना को बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि शिवसेना चुनावी नतीजों के बाद से ही 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। हालांकि वो अभी भी अपनी मांग पर कायम है। फडणवीस के इस बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब अपनी बात से पलट रही है, चुनाव से पहले 50-50 के फॉर्मूले पर बात हुई थी। संजय राउत ने कहा कि हम अपना हक मांगेंगे, शिवसेना सत्ता की भूखी नहीं है, हमारे लिए और विकल्प खुले हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत नहीं है, जिसका पिता जेल में हो।

वहीं बीजेपी नेता संजय काकड़े ने कहा है कि सरकार तो बीजेपी के नेतृत्व में ही बनेगी। शिवसेना के 45 विधायक हमारे संपर्क में हैं।

BJP MP Sanjay Kakade: 45 newly elected MLAs in Shiv Sena are in touch with Chief Minister & want alliance government to be formed. I think few of these 45 MLAs will convince Uddhav Thackeray and form government with Devendra Fadnavis as CM. I don't think there is any other option