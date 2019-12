देवेंद्र फडणवीस ने किया खुलासा, उद्धव ठाकरे ने कर दिया था मुलाकात से इनकार

मुंबई। महाराष्ट्र में एक महीने तक चला हाईवोल्टेज सियासी ड्रामा बीते नवंबर को खत्म हो गया, लेकिन अब वहां के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा किया है। सोमवार को फडणवीस ने पहली बार बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता के बंटवारे के बारे में उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात करने के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने मुलाकात से ही इनकार कर दिया।

दरअसल सोमवार को देवेंद्र फडणवीस पुणे में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे और इस दौरान ही उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हुए घटनाक्रम के बारे में खुलासा किया। फडणवीस ने बताया कि वह उद्धव ठाकरे से सत्ता के समीकरण बिठाए जाने के बारे में चर्चा करने की बार-बार कोशिश में जुटे हुए थे और कई बार फोन कर रहे थे, लेकिन ठाकरे ने उनकी कॉल भी नहीं उठाई।

इस बात पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि अगर ठाकरे मुलाकात नहीं कर रहे थे तो वह मुंबई स्थित उनके आवास मातोश्री क्यों नहीं चले गए। इस पर फडणवीस ने बताया, "मैंने इसकी कोशिश की थी, मैंने उन्हें बताया था कि मैं आऊंगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया... यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं थी। अगर कोई कहता है कि मत आना और वह बात नहीं करना चाहता, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं।"

