महाराष्ट्र में BJP-NCP की दिखी 'पावर', देवेंद्र फडणवीस सीएम तो अजित पवार बने डिप्टी सीएम

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में एक चौंकाने वाला उलटफेर शनिवार को देखने को मिला जब भाजपा ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी ने देवेंद्र फडनवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही राजनीतिक गहमागहमी का अंत हो गया।

आपको बता दें कि अब तक कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार बनने की बात चल रही थी।

Devendra Fadnavis took oath as Maharashtra Chief Minister again,NCP's Ajit Pawar took oath as Deputy CM,oath was administered by Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhawan pic.twitter.com/KrejSTXTBd — ANI (@ANI) November 23, 2019

पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं, कि उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया।

अजीत पवार का बयान

डिप्टी सीएम अजीत पवार शपथ ग्रहण के बाद कहा कि 24 तारीख को नतीजे आए और किसी की सरकार नहीं बनी। कई सारे समस्यायों का समाधान निकालना जरूरी था। सरकार आती है तो रास्ता निकालने में मदद हो सकती है। इसलिए हम सब ने यह निर्णय लिया।

Ajit Pawar after taking oath as Deputy CM: From result day to this day no party was able to form Govt, Maharashtra was facing many problems including farmer issues, so we decided to form a stable Govt pic.twitter.com/GucfUVBCnm — ANI (@ANI) November 23, 2019