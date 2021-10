जम्मू-कश्मीर: देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिया इस्तीफा, BJP में शामिल होने की अटकलें तेज़

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, विधानसभा चुनाव से पहले दो बड़े नेताओं देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा जम्मू संभाग में पार्टी के अध्यक्ष थे। जबकि सुरजीत सिंह सलाथिया सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दोनों नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है।

Jammu & Kashmir: National Conference leader and former minister Surjit Singh Slathia resigns from the primary membership of the party