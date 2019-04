ओडिशा: भाजपा का बड़ा ऐलान, 'सत्ता में आए तो 1 रुपये में मिलेगा खाना'

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के रण में अपना परचम लहराने के लिए हर पार्टी भरसक प्रयास कर रही है। रैलियों और जनसभाओं में कई बड़े-छोटे और लोकलुभावने वादे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वादा भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया। ओडिशा में उन्होंने 1 रुपए में खाना उपलब्ध कराने का बड़ा वादा किया।

एक रुपये में खाने की चीजें

धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के कटक में एक रैली को संबोधित किया। वहां के चौदार में एक जनसभा में प्रधान ने कहा, 'अगर ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्ता में आती है, तो पार्टी एक रुपये में खाने की चीजें उपलब्ध कराएगी।' राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का हवाला देते हुए प्रधान ने कहा कि इसके अंतर्गत भारी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा।

Union Minister dharmendra pradhan at a public meeting at Chaudwar in Cuttack, Odisha: If voted to power in Odisha , BJP will provide food items at Rs 1 (5 kg rice, 500 gms dal & salt); nearly 3.26 cr beneficiaries under National Food Security Scheme will be benefited. (File pic) pic.twitter.com/jX4yRn64Yi