दिग्विजय सिंह बोले - कृषि कानूनां के मुद्दे पर मुझे महामहिम से कोई उम्मीद नहीं, JPC की मांग की

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि विपक्षी दलों के नेता आज राष्ट्रपति से पांच बजे मुलाकात करेंगे। इसके बावजूद मुझे महामहिम से इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने ट्विटकर सवालिया लहजे में पूछा है कि आखिर राष्ट्रपति इस मुद्दे पर क्या कर सकते हैं। मोदी जी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। ऐसी जिद किसी के लिए भी सही नहीं है। तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, जो किसानों से बात करने के बाद इसका हल निकालेगी।

