दिलीप घोष का दावा - बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी बनी TMC, सीएम ममता बनर्जी को दी इस बात की सलाह

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी तनातनी के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब टीएमसी उसी स्थान पर रोड शो कर बीजेपी का अनुसरण कर रही है जहां अमित शाह 20 दिसंबर को रोड शो कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के उन योजनाओं पर भी अमल करने की जरूरत है जिसे पश्चिम बंगाल के लोगों का भला हो सकता है।

If didi (Mamata Banerjee) wants to refute the statistics & numbers related to West Bengal which were presented by the Union Home Minister, then she is welcome to present them publicly and explain them in a dissected manner, to the public: Dilip Ghosh, BJP West Bengal President https://t.co/BF12H067Co