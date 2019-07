लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा, राज्यसभा में पारित हो सकते हैं कई अहम विधेयक

नई दिल्ली। लोकसभा ( loksabha ) में सोमवार से आम बजट ( Discussion on Budget 2019 in Loksabha ) पर चर्चा होगी। बीती शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharman ) ने संसद में मोदी सरकार ( Modi government ) के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। यह बजट वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण का भी पहला बजट था। इसके अलावा लोकसभा में गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) से जुड़े 3 अहम विधेयकों सहित कुल 8 विधेयक पेश किए जाएंगे।

आधार संशोधन विधेयक पर चर्चा

वहीं, राज्यसभा ( Rajya Sabha ) में आधार संशोधन विधेयक ( Aadhar Amendment Bill ) पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि आधार संधोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। राज्यसभा में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को और प्रभावी बनाने वाला बिल भी पेश किया जाएगा। लोकसभा में पहले ही इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा उच्च सदन में विधायी सूची में नियमित कार्यों से जुड़े विधेयकों पर चर्चा होगी। ये विधेयक भी लोकसभा में पारित हो चुका है।

बीजेपी का व्हिप

बीजेपी ( BJP ) ने अपने राज्यसभा के सभी सदस्यों को सोमवार और मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। व्हिप में कहा गया है कि राज्यसभा में कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य पर चर्चा और विधेयक पारित होने वाले हैं। ऐसे में सदस्यों को अनिवार्य रूप से उच्चसदन में उपस्थित होकर सरकार के पक्ष का समर्थन करने को कहा गया है।

कर्नाटक पर चर्चा

Defence Minister rajnath singh in Lok Sabha: Our party has nothing to do with what is happening in Karnataka. Our party has never indulged in horse trading . pic.twitter.com/EqdWlBnXi1