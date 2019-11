कर्नाटकः बीजेपी में शामिल हुए अयोग्य ठहराए गए 15 विधायक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र चल रहे सियासी संकट के बीच देश के दक्षिण इलाके में बीजेपी के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। कर्नाटक में 17 अयोग्य विधायकों में से 15 विधायकों ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये सभी कांग्रेस और जेडीएस के विधायक हैं।

सीएम येदियुरप्पा की मौजूदगी में यह 15 विधायक सुबह 11 बजे बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।

शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया चौंकाने वाला बयान, अमित शाह को लेकर कही ऐसी बात...अब

Bengaluru: 15 rebel Karnataka MLAs of Congress and JD(S) joined BJP today in the presence of Chief Minister BS Yediyurappa. 17 MLAs were disqualified by the state assembly speaker KR Ramesh Kumar and their disqualification was upheld by the Supreme Court, yesterday. pic.twitter.com/xznVMPKWaQ