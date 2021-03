DMK प्रमुख स्टालिन का दावा - बस, दो महीने में बदल जाएगी तमिलनाडु में सरकार

नई दिल्ली। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दो 2 महीने के भीतर प्रदेश सरकार में एक बदलाव होने जा रहा है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होते ही प्रदेश एआईएडीएमके की सरकार नहीं रहेगी।

Within 2 months there's going to be a change in govt, that people are eagerly waiting for...We've planned to make Tamil Nadu become advanced in the next 10 yrs. DMK is working for people irrespective of being or not being in power: DMK president MK Stalin#TamilNaduElection2021 pic.twitter.com/b4Pg8zbKWg