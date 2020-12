विश्वभारती के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणी पसंद नहीं है: ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस गर्माहट को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हवा दी है। उन्होंने बीरभूम जिले के बोलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वभारती के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणी पसंद नहीं है।

I don't like the derogatory remarks being made against Visva-Bharati: West Bengal CM Mamata Banerjee at Bolpur in Birbhum District pic.twitter.com/pbPOEwZJts

यह कहकर उन्होंने अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को संदेश देने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने बंगाल दौरा किया था। इस दौरे में विश्व भारती मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा था।

Conspiracies being hatched to destroy the culture of Bengal. Stop politics of violence and divisive politics: West Bengal CM Mamata Banerjee at Bolpur in Birbhum District pic.twitter.com/oD2BWczh4o