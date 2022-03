पंजाब कैबिनेट में केवल एक महिला को मिली जगह, जानिए कौन हैं डॉ. बलजीत कौर

आज भगवंत मान के कैबिनेट के मंत्री मंत्रिपद के लिए शपथ लेंगे। इस कैबिनेट में केवल एक महिला को ही जगह मिली है। उस महिला विधायक का नाम है डॉक्टर बलजीत कौर जो एक आई सर्जन भी हैं।

Published: March 19, 2022 11:20:19 am

पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट के 10 विधायक थोड़ी ही देर में शपथ लेने वाले हैं। इस कैबिनेट केवल एक महिला विधायक को जगह मिली है। इस महिला विधायक का नाम है डॉक्टर बलजीत कौर जो पहली बार मलोट विधानसभा क्षेत्र जीती हैं। यहाँ उन्होंने 40,261 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। पेशे से आई सर्जन डॉक्टर बलजीत कौर अब तक हजारों मरीजों के आँख का ऑपरेशन कर चुकी हैं।

Dr Baljit Kaur the only women minister in Bhagwant Mann cabinet