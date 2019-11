EC ने की झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा, पांच चरणों में 30 नवंबर से शुरू होगी वोटिंग

नई दिल्ली। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। यहां पर पांच चरणों में विधानसभा चुनाव आयोजित कराया जाएगा। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में 30 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक वोट डाले जाएंगे और 23 दिसंबर को सभी सीटों का परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

चुनाव को लेकर प्रदेश में बीते 17-18 अक्टूबर को उपायुक्तों ने दौरा किया था। यहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत 19 जिले और 67 विधानसभा सीटें आती हैं। बता दें कि 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा का कार्यकाल आगामी 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है।

Chief Election Commissioner, Sunil Arora: Model Code of Conduct is in force in Jharkhand for the upcoming Assembly elections. pic.twitter.com/u22rv7MDXx — ANI (@ANI) November 1, 2019

इन तारीखों में होगा मतदान

झारखंड में पहले चरण का मतदान 30 नवंबर को होगा। इसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग 7 दिसंबर, तीसरे चरण की 12 दिसंबर, चौथे चरण की 16 दिसंबर और पांचवें चरण की 20 दिसंबर को होगी। सभी चरणों की मतगणना 23 दिसंबर को होगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।

पहले चरण में 13 सीटों पर, दूसरे चरण में 20 सीटों पर, तीसरे चरण में 17 सीटों पर, चौधे चरण में 15 सीटों पर और पांचवें चरण में 16 सीटों पर मतदान आयोजित कराया जाएगा।

Jharkhand Legislative Assembly elections to the 81 constituencies to be held in five phases from 30 November, counting will be on 23 December. pic.twitter.com/hEU8SRlHXp — ANI (@ANI) November 1, 2019

झारखंड में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (एजेएसयू) की गठबंधन सरकार है। वर्ष 2014 में भाजपा ने यहां पर 35 सीटें जीती थीं जबकि एजेएसयू ने 5 सीटें। फिलहाल रघुबर दास प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा रही थी और जेएमएम की झोली में 19 सीटें आई थीं। इसके अलावा कांग्रेस ने 6 और अन्य के खाते में 14 सीटें थीं।

Chief Election Commissioner, Sunil Arora: Phase-1: Polls on 30 November, phase 2: Polls on 7 December, phase 3: Polls on 12 December, phase 4: Polls on 16th December, phase 5: Polls on 20th December, and counting on 23rd December. https://t.co/ZI432DMXdo pic.twitter.com/AhZiX4TAw3 — ANI (@ANI) November 1, 2019

झारखंड का यह चौथा विधानसभा चुनाव है। झारखंड की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। यहां 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 14 में से 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। इससे पहले पिछले माह विपक्षी दलों के पांच विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया था।

इन पांच में जेएमएम के बाहारागोरा सीट से विधायक कुनाल सारंगी और मांडू से जेपी भाई पटेल का नाम था। जबकि नव जवान संघर्ष मोर्चा के भवंतपुर से विधायक भानू प्रताप साही, कांग्रेस के लहारडग्गा से विधायक सुखदेव भगत और बरही से मनोज यादव ने भाजपा का हाथ थामा था।