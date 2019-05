नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 'भ्रष्टाचारी नंबर -1' बताने के मामले में पीएम मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल गई है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के बयान को प्रथम दृष्टतया आदर्श आचार संहित का उल्लंघन नहीं माना है। पिछले सप्ताह पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन का अंत ''भ्रष्टाचारी नम्बर एक" के रूप में हुआ। चुनाव आयोग ने माना है कि पहली नजर में पड़ताल करने पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक इस मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है।

EC on complaint against PM over 'Bhrashtachari No1' remark against Rajiv Gandhi: Prima facie, we did not figure out any literal violation of MCC as given in Election Commission of India instructions. Case is therefore disposed off. pic.twitter.com/flRb6uzoVL