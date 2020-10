ECI की राजनीतिक दलों को फटकार, चुनाव प्रचार में उड़ाई जा रही COVID-19 गाइडलाइंस की धज्जियां

नई दिल्ली। भारत चुनाव आयोग ( ECI ) ने बुधवार को राजनीतिक दलों ( political parties ) और उम्मीदवारों को कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने राजनीतिक दलों पर चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर करीब और एक महीने में बढ़ सकते हैं 26 लाख नए केसः केंद्रीय समिति की रिपोर्ट

चुनाव आयोग ने कहा कि उसे जनसभाओं के बारे में पता चला जहां सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। इतना ही नहीं आयोग ने कहा कि इन जनसभाओं के दौरान नेताओं ने मास्क पहने बिना इनको संबोधित। चुनाव आयोग ने कहा, "ऐसा करने से राजनीतिक दल और उम्मीदवार न केवल आयोग के दिशानिर्देशों को पूरी तरह से ठुकरा रहे हैं, बल्कि रैलियों/सभाओं में भाग लेने वाले लोगों के साथ खुद को महामारी के दौरान संक्रमण के खतरे में ढकेल रहे हैं।"

आयोग ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक होते हैं। वे चुनावी प्रक्रिया के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। आयोग ने एक बार फिर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से "चुनाव के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने और देखभाल का प्रदर्शन करने" के लिए कहा।

Election Commission issues advisory to political parties, asking to follow its instructions related to COVID-19 during polls. It reads, "The commission has taken serious view of laxity on part of the parties & candidates, on the ground, in terms of maintaining crowd discipline."