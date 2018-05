नई दिल्ली। सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी से कई लोगों ने सवाल भी पूछे, जिसका जवाब उन्होंने दिया। इसी कड़ी में अर्थशास्त्री प्रसेनजित बसु ने भी राहुल गांधी से भारत में प्रति व्यक्ति आय और वंशवाद को लेकर सवाल पूछा था। अब प्रसेनजित ने दावा किया है कि कांग्रेस ने जो वीडियो ट्वीट किया है, उसमें उनके सवाल तो दिखाए गए हैं लेकिन राहुल का जवाब नहीं दिखाया है। इसे लेकर अब वो कांग्रेस पर मुकदमा करने की तैयारी में हैं।

सिंगापुर की कोर्ट में मुकदमे के लिए तैयार रहे कांग्रेस

'एशिया रीबोर्न' किताब के लेखक और अर्थशास्त्री प्रसेनजित बसु ने कांग्रेस द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में ही रिप्लाई करके अपने सवाल का जिक्र किया है। बसु ने कहा कि असल में इस वीडियो से छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बल्कि यह 'क्लासिकल फेक न्यूज वीडियो' है। उन्होंने आगे लिखा है कि कांग्रेस ने अध्यक्ष को गलत तरीके से प्रचारित करने के लिए उनकी इमेज का दुरुपयोग किया है। अब या तो कांग्रेस इस गलत वीडियो को हटा ले या फिर सिंगापुर की कोर्ट में मुकदमे के लिए तैयार रहे।

VIDEO: लालकृष्ण आडवाणी हाथ जोड़कर खड़े रह गए, PM मोदी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं

This is a classic fake-news video. You are using my image to falsely advertise your politician, showing a sequence of events that did not occur. Withdraw this false video, or prepare for prosecution in Singapore’s courts!