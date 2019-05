ओम प्रकाश चौटाला पर ED की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में जब्त हुआ फार्म हाउस

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ( Om Prakash Chautala ) पर प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने भ्रष्टाचार मामले ( corruption case ) में INLD के अध्यक्ष के 1.94 करोड़ मूल्य वाला फार्म हाउस जब्त कर लिया है।

पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस की चुटकी, कहा- आम के बारे में कोई सवाल नहीं ?

ED attaches under PMLA, immovable property consists of land and farm house in New Delhi worth ₹1.94 Crore of Om Prakash Chautala, former Chief Minister of Haryana in a Corruption Case.