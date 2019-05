मतगणना को लेकर चुनाव आयोग से विपक्ष को बड़ा झटका, पहले VVPAT पर्चियों की गिनती की मांग खारिज

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले विपक्ष को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। आयोग ने विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज कर दी है। आयोग ने साफ कह दिया कि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वीवीपैट की गिनती पहले नहीं की जाएगी। बता दें कि विपक्ष VVPAT की पर्चियों को पहले मिलान करने की मांग की थी।

Election Commission rejects demands of opposition parties' regarding VVPAT. More details awaited pic.twitter.com/zyxETDjWOE