चुनाव आयोग ने बढ़ाई उम्मीदवारों की मुश्किलें, देना होगा आपराधिक ब्योरे का तीन बार विज्ञापन

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ( Election Commission of India ) ने दागी छवि के उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आयोग ने जनता को जागरूक करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए उम्मीदवारों और संबंधित राजनीतिक दलों को अखबारों-टीवी चैनलों में तीन बार विज्ञापन देकर आपराधिक ब्यौरा ( criminal record ) बताने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को हुई बैठक के बाद चुनाव आयोग ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए।

दरअसल, चुनाव आयोग द्वारा आपराधिक छवि के प्रत्याशियों पर दर्ज मुकदमों के ब्योरे को विज्ञापन के रूप में प्रचारित को लेकर पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए थे। आयोग द्वारा इससे पूर्व 10 अक्टूबर 2018 और 6 मार्च 2020 को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

इस संबंध में शुक्रवार को आयोजित बैठक में चुनाव आयोग ने कुछ नए दिशा-निर्देश तय किए हैं। इसकी वजह दागी उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और संबंधित मामलों से जनता को जागरूक करने के तंत्र को और ज्यादा कारगर करना है।

ECI streamlines instructions concerning Publicity of Criminal Antecedents by candidates concerned & by the Political parties https://t.co/4svyIhXhgt