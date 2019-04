तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट पर मतदान रद्द होने की चर्चाओं पर लगा ब्रेक, चुनाव आयोग ने किया खंडन

नई दिल्ली। डीएमके नेता के कार्यालय से भारी मात्रा में मिली नकदी के बाद अचानक चर्चा में आई तमिलनाडु की वेल्लोर पर मतदान रद्द होने की खबर का चुनाव आयोग ने खंडन किया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को ट्वीट कर स्पष्टीकरण दिया है कि वेल्लोर सीट पर मतदान रद्द होने संबंधी देश जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यहां से भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद चर्चाएं चलीं थी कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति को पत्र लिख इस सीट से चुनाव कैंसिल करने की सिफारिश की है। दरअसल, राष्ट्रपति ही लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। ऐसे में चुनाव रद्द करना भी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है।

No order issued for cancellation of LS polls in Vellore: ECI



Read @ANI Story|