चुनाव आयोग से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को झटका, दर्ज हुए दो FIR

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दो FIR दर्ज किए हैं। आयोग ने ये कार्रवाई सुप्रियो के कैंपेन सॉन्ग के चलते की है। दरअसल, आयोग ने बाबुल सुप्रियो के कैपेंन सॉन्ग को परमिशन देने से मना कर दिया था, इसके बावजूद भी वह इसका इस्तेमाल करने के दोषी पाए गए हैं।

West Bengal: Election Commission registers 2 FIRs against Union Minister and BJP candidate from Asansol Babul Supriyo for continuing to play campaign song despite denial of permission by EC & for snatching the camera of an EC official who was video recording his rally (file pic) pic.twitter.com/1gMcyuIPRU