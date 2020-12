Telugu Actor Vijayashanti ने अमित शाह से की मुलाकात, सोमवार को ज्वाइन करेंगी भाजपा

नई दिल्ली। तेलुगू की मशहूर अभिनेत्री विजया शांति ( Telugu actor Vijayashanti ) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री ( Union home minister amit shah ) और भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की। जिसके बाद यह साफ हो गया कि विजया शांति कल यानी सोमवार को अधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) में शामिल हो जाएंगी। वहीं, भाजपा नेताओं ने तेलुगू अभिनेत्री का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विजया शांति के आने से भाजपा को मजबूती मिलेगी।

Delhi: Telugu actor-turned-politician Vijayashanti met Union Home Minister and BJP leader Amit Shah, today



She will formally join Bharatiya Janata Party tomorrow pic.twitter.com/UaWc9X3hax