सेना पर सियासी चिट्ठी: राष्ट्रपति को भेजे पत्र पर दो खेमों में बंटे पूर्व अफसर

भाजपा के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखी गई एक कथित चिट्ठी का मामला गरमा गया है। चिट्ठी को जिन पूर्व सैन्य अफसरों के नाम से लिखा गया है, वे ही अब दो फाड़ हो गए हैं। कुछ अफसरों ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वे न तो इससे सहमत हैं और न ही चिट्ठी को लेकर उनसे पूर्वानुमति ली गई। वहीं, कुछ पूर्व सैन्य अफसरों ने इसे सही बताया है।

पूर्व सैन्य अफसर आमने-सामने

गौरतलब है कि करीब 150 पूर्व सैन्य अफसरों के नाम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें सेना के नाम का दुरुपयोग रोकने की मांग की गई थी। इस चिट्ठी को खासतौर पर भाजपा के खिलाफ शिकायत माना जा रहा है। पत्र में जिन सैन्य अफसरों के नामों का जिक्र किया गया है, उनमें से जनरल एसएफ रोड्रिग्स और पूर्व वायुसेना प्रमुख एनसी सूरी ने साफ कहा है कि ऐसे किसी पत्र को लिखने में उनकी सहमति नहीं ली गई। इसके विपरीत एक अन्य पूर्व सैन्य अफसर मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने स्वीकार किया कि उन्होंने पत्र पढ़ने के बाद ही उसमें अपना नाम शामिल करने की अनुमति दी थी। कक्कड़ ने कहा कि राजनीति में सेना का दुरुपयोग भाजपा ही नहीं दूसरे दल भी कर रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए। साथ ही पूर्व सेना प्रमुख शंकर रॉय चौधरी ने भी पत्र लिखे जाने की बात स्वीकार की है।

Major General Harsha Kakkar: This letter has my support too. It also has my name, endorsed by me. Every political party is asking for votes using armed forces, by taking their names - be it Yogi, Urmila, Kejriwal, Kumaraswamy or Farooq Abdullah. Their comments are only for votes. pic.twitter.com/QousXHbSlm — ANI (@ANI) April 12, 2019

पूर्व सेना प्रमुख ने बताया फेक न्यूज का उदाहरण

जनरल एसएफ रोड्रिग्स ने तो राष्ट्रपति को लिखे इस पत्र को फेक न्यूज का क्लासिक उदाहरण तक बता दिया। जबकि, जनरल रोड्रिग्स का नाम राष्ट्रपति को लिखे इस पत्र में पहले हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दर्ज है। जनरल रोड्रिग्स ने कहा, “अपनी पूरी जिंदगी, हम राजनीति से दूर रहे। एक अधिकारी के रूप में 42 वर्ष बाद बिताने के बाद इस स्थिति में बदलाव के लिए अब देर चुकी है।” राष्ट्रपति को यह पत्र किसने भेजा, इस संबंध में कोई भी जानकारी होने से जनरल रोड्रिग्स ने इनकार किया। आप को बता दें कि जनरल रोड्रिग्स 1990 से 1993 के बीच आर्मी चीफ थे।

#WATCH Goa: General SF Rodrigues who is mentioned as the first signatory in the purported letter written by armed forces veterans to President, denies signing it. pic.twitter.com/h1PNBCV909 — ANI (@ANI) April 12, 2019

ई-मेल और व्हाट्सएप से हुआ पत्र का प्रसार

पूर्व वायुसेना प्रमुख एनसी सूरी ने कहा कि यह पत्र व्हाट्सएप और ई-मेल के जरिए लोगों तक पहुंचा। उन्होंने यह भी कहा कि विवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने लिखा है कि सेना हमेशा राजनीति से दूर रहती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पत्र में जो भी लिखा गया है, उसमें उनकी सहमति नहीं है और पत्र भेजने में भी उनकी सहमति नहीं ली गई। पूर्व सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमएल नायडू ने भी कहा कि ऐसे किसी पत्र के लिए उनकी सहमति नहीं ली गई।

Air Chief Marshal NC Suri to ANI: To put an end to it,I wrote that armed forces are apolitical&support the politically elected govt. And no, my consent has not been taken for any such letter. I don’t agree with whatever has been written in that letter. We have been misquoted. 2/2 https://t.co/pAU6L6CZ54 — ANI (@ANI) April 12, 2019

रक्षा मंत्री ने कहा फर्जी पत्र की हो निंदा

दो सेना प्रमुखों के इस पत्र में सहमति होने से इन्कार करने के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अपने फायदे के लिए फर्जी पत्र को प्रसारित करना चिंताजनक बात है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। राष्ट्रपति कोविंद के कार्यालय के एक अधिकारी ने भी ऐसे किसी पत्र के मिलने से इनकार किया है।

#WATCH Nirmala Sitharaman on purported letter to Pres signed by Armed Forces veterans: 2 senior officers said they haven't given consent,worrying that fake letters being signed by vested groups.Condemnable. Rashtrapati Bhawan has also said that they have not received the letter. pic.twitter.com/VQdWhbgKh5 — ANI (@ANI) April 12, 2019

चुनाव आयोग ने भी चेताया था सेना का न हो दुरुपयोग

चुनाव आयोग ने इससे पहले राजनीतिक दलों से कहा था कि वे विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान या सेना से जुड़ी अन्य तस्वीरों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल न करें। लेकिन राजनीतिक दलों के क्रिया-कलापों को देखते हुए नहीं लगता कि चुनाव आयोग के निर्देश का उनपर कोई प्रभाव पड़ा है।