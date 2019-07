आंध्र प्रदेश: TDP के पूर्व विधायक प्रभाकर रेड्डी का बड़ा दावा, तेलुगू देशम का BJP में होगा विलय

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) भले हुए खत्म हो चुका है, लेकिन देश में सियासी सरगर्मी अब भी अपने चरम पर हैं। कर्नाटक ( Karnataka ) और गोवा ( Goa ) में सियासी ड्रामे के कारण देश में राजनीति गरमाई हुई है।

इसी बीच तेलुगू देशम पार्टी ( TDP ) के पूर्व विधायक जेसी प्रभाकर रेड्डी ( JC Prabhakar Reddy ) ने काफी चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही टीडीपी ( TDP ) का भाजपा ( BJP ) में विलय हो जाएगा।

आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए जेसी प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि राजनीति में न तो कोई कोई किसी का दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के अनुभवों और विचारों की जरूरत है। लिहाजा, जल्द ही टीडीपी का बीजेपी में विलय हो जाएगा।

Former TDP MLA JC Prabhakar Reddy(pic1), brother of former TDP MP JC Diwakar Reddy(pic2), in Anantapuram, Andhra Pradesh y'day:TDP will merge in BJP. There're no permanent friends or foes in Politics ....Narendra Modi needs the experiences & ideas of Chandrababu Naidu . (File pics) pic.twitter.com/yP9jXXDk1p