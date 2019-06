BJP में शामिल विदेश मंत्री एस जयशंकर कल गुजरात से राज्यसभा के लिए भरेंगे नामांकन

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ( External Affairs Minister S Jaishankar ) सोमवार को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात से राज्यसभा सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार होंगे। भाजपा ने गुजरात से राज्यसभा के दो उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। गुजरात से भाजपा के दूसरे उम्मीदवार जुगल जी माथुर ठाकोर होंगे। एस.जयशंकर मंगलवार को गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे।

यह भी पढ़ें-जानिए कौन हैं पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर, मोदी कैबिनेट में मिली जगह

BJP releases list of two names for the ensuing by-elections to the council of states (Rajya Sabha) from Gujarat. Dr S Jaishankar and JM Thakor to be the candidates. pic.twitter.com/JQeeiUMqOj