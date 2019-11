सियासी गहमागहमी के बीच बीजेपी की चमकी किस्मत, यह दिग्गज हस्ती भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में जिस तरह का समीकरण बना, उससे देश में सियासी सरगर्मी चरम पर रही। हालांकि, गुरुवार को महा विकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली सबकुछ सामान्य होगा। इस चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ और उसके हाथ से महाराष्ट्र की कुर्सी हाथ से चली गई। लेकिन, एक बार फिर बीजेपी खेम में खुशी की लहर है क्योंकि एक दिग्गज हस्ती ने भाजपा का दामन थामा है।

जानकारी के मुताबिक, तमिल के फेमस अभिनेता राधा रवि शनिवार को बीजेपी में शामिल हुए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधा रवि को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले वे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्य रह चुके हैं। राधा रवि के बीजेपी में शामिल से तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि तमिल में राधा रवि की अच्छी पकड़ है। गौरतलब है कि मार्च में डीएमके ने राधा रवि को अभिनेत्री नयनतारा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया था।

Chennai: Tamil film and television actor Radha Ravi joins BJP in presence of party working president Jagat Prakash Nadda pic.twitter.com/CSXNipo0A7