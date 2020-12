Farmer Protest : अमित शाह के घर पर बैठक समाप्त, अब वरिष्ठ अधिकारी करेंगे इस मुद्दे पर बात

नई दिल्ली। दिल्ली.हरियाणा.उत्तर प्रदेश सीमा पर एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस मुद्दे पर बैठक समाप्त हो गई है है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा जारी है। इस बात की भी उम्मीद है कि इस बैठक में किसानों की मांग को लेकर केंद्र सरकार अपनी अंतिम राय कायम कर सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब वरिष्ठ अधिकारी किसानों से इस मुद्दे पर बातक रेंगे।

Delhi: A meeting is underway at the residence of Union Home Minister Amit Shah; Union Ministers Narendra Singh Tomar and Piyush Goyal present