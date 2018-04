नई दिल्ली। रविवार को कश्मीर में हुए एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को लेकर सियासत गरमा गई है। जहां एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने आतंकियों के बचाव में ट्वीट कर भारत पर आरोप लगाए तो वहीं अब इस मुद्दे पर नेशनल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारुक अब्दुल्ला ने भी आफरीदी के बयान का समर्थन करते हुए कश्मीर में हत्याओं की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभी देश हत्या की निंदा कर रहे हैं, और कश्मीर में शांति बहाली के लिए हत्याओं को रोकना होगा।

Everybody has condemned the killings in Kashmir. Every nation is condemning the killing, the killing must stop: Farooq Abdullah, former J&K CM on Shahid Afridi's tweet pic.twitter.com/hSzKvkhHlx