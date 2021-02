Farooq Abdullah ने की भारत-चीन के बीच दोस्ती की वकालत, कहा - यह दोनों की तरक्की के लिए जरूरी

नई दिल्ली। चार माह पूर्व जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah ) ने चीन प्रेम का राग अलापा था। लेकिन अब उनका मिजाज बदल गया है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि यह बड़ा मसला है।

It's true that terrorism still exists. They are wrong when they say that it has ended. If we want to end terrorism, then we must speak to our neighbours. I remember Vajpayee's remark that friends can be changed but not neighbours: National Conference leader Farooq Abdullah (1/2) pic.twitter.com/Cc6hpjIZxl