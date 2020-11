फारूक अब्दुल्ला : किसी को गफलत में रहने की जरूरत नहीं, कांग्रेस अब भी गुपकर का हिस्सा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुला ने सोमवार को धारा 370 को फिर से बहाल करने के मुद्दे पर कांग्रेस की आंखमिचौली से पर्दा हटाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी पीपल्स अलायंस फार गुपकर का हिस्सा है। इतना ही नहीं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जिला विकास परिषद का चुनाव कांग्रेस के साथ गुपकर में शामिल सभी दल मिलकर लड़ेंगे।

Congress party is still a part of the People's Alliance for the Gupkar Declaration and we will fight DDC elections together: Farooq Abdullah, National Conference leader and Former J&K CM pic.twitter.com/N4h64EpGVE